Rettung im Einsatz Mit Pfeffer­spray ins Gesicht gesprüht: 62-Jähriger landet nach Streit im Kranken­haus Radenthein - Gestern Abend eskalierte ein Streit in Radenthein. Am Ende landete ein 62-Jähriger im Krankenhaus.

In Radenthein (Bezirk Spittal/Drau) kam gestern, am 7. April, abends, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 62 und 67 Jahren. Dabei sprühte der alkoholisierte 67-jährige Mann seinen Kontrahenten mit Pfefferspray ins Gesicht, worauf der 62-Jährige von der Rettung in das LKH Klagenfurt gebracht werden musste. Nach Abschluss weiterer Erhebungen wird Anzeige erstattet.