Jugendliche verwüsteten Freizeit­anlage: Als Strafe mussten sie alles putzen

Villach - Vorerst unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen 6. und 7. April in eine Freizeitanlage in der Gemeinde Paternion, Bezirk Villach, verwüsteten die Sanitäranlage und versprühten einen Feuerlöscher.