Am Karsamstag Osterfeuer in der Steier­mark: Wo darf gezündet werden? Steiermark - Osterfeuer: Eine schöne und gefährliche Tradition. Das Osterfeuer wird am Karsamstag gezündet. Aber Achtung: An manchen Orten ist das Osterfeuer strengstens untersagt!

Traditionell wird am Karsamstag das Osterfeuer entzündet – Diese sind aber jedes Jahr immer mit Gefahren verbunden. Die Gefahren, die durch die Osterfeuer entstehen sind nicht zu unterschätzen – Menschen, Tiere sowie die Natur könnten gefährdet werden. Häufig kommt es vor, dass Personen schmerzhafte Brandverletzungen erleiden. Wenn das Feuer außer Kontrolle gerät, könnte ein großer Sachschaden entstehen.

Von Gemeinde zu Gemeinde anders

In der Stadt Graz gilt ein generelles Osterfeuer-Verbot. An anderen Gemeinden gelten andere Regelungen. Es gibt Gemeinden in denen nur ein Feuer und Gemeinden in denen Mehrere erlaubt sind. Manche Gemeinden haben auch spezielle Sonderregelungen. Die Informationen findest du hier.

Brauchtumsfeuer-Verordnung: Eckdaten Wo darf ein Brauchtumsfeuer durchgeführt werden? in der Stadt Graz herrscht ein generelles Verbot in den Gemeinden in einem Luftreinhaltegebiet (siehe Liste):

- darf nur EIN Sonnwend- und Osterfeuer je Gemeinde (durch die Gemeinde selbst) durchgeführt werden

- andere Brauchtumsfeuer sind untersagt in den restlichen steirischen Gemeinden lt. den Bestimmungen der Brauchtumsfeuerverordnung

Wann darf ein Brauchtumsfeuer durchgeführt werden? Osterfeuer am Karsamstag, 8. April 2023, zwischen 15 und 3 Uhr Sonnwendfeuer am 21. Juni (oder dem darauffolgenden Samstag, sollte dieser auf einen anderen Wochentag fallen) sowie Feuer im Rahmen regionaler Bräuche