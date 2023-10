Noch bis 16. April "Wohnt hier der Osterhase?": Haus in Wolfsberg zieht alle Blicke auf sich! Wolfsberg - Im kleinen Örtchen Wölling (Wolfsberg) gibt es jedes Jahr zu Ostern und zu Weihnachten ein Haus, wo jeder stehen bleiben muss: Das Haus der Familie Jöbstl! von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (330 Wörter) Ingrid und ihr Mann Kurt Jöbstl in ihrem "Osternest". © Manfred Wrussnig

Schon im Jahr 2009 hat Ingrid Jöbstl angefangen, ihr Haus für Ostern und Weihnachten jedes Jahr im großen Stil rauszuputzen. 14 Jahre später, ist ihr Haus im Ort Wölling eine echte Legende und Groß und Klein bleiben stehen, um die aufwändige Dekoration zu bestaunen!

“Ich kann einfach nicht widerstehen”

Bereits zwei Wochen vor Ostern geht es los und Ingrid und ihr Mann Kurt Jöbstl starten mit dem schmücken. “Ich habe schon ein bisschen mehr das Auge dafür, aber mein Mann hat in den Jahren viel dazu gelernt!”, lacht sie im Interview. Wenn sie mal eine Meinungsverschiedenheit haben, wird die Deko liegengelassen und am nächsten Tag geht es weiter. “Die meiste Zeit helfen wir uns aber gegenseitig und haben richtig Spaß dabei”. Über die Jahre wird es übrigens immer mehr Deko: “Ich kann einfach nicht widerstehen, wenn ich etwas sehe, dass mir gefällt”, gibt die Wolfsbergerin zu.

“In jedem Mensch steckt a Kind”

Jedes Jahr zieht das Haus mehr und mehr Schaulustige an. Doch das stört das Ehepaar Jöbstl überhaupt nicht. Im Gegenteil! “Es ist schön zu sehen, dass nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene sich über die Deko freuen. Ich sage immer, in jedem Mensch steckt a Kind”, erklärt Ingrid. Vor kurzem wurde sie sogar gefragt, ob denn der Osterhase hier wohnt. “Es ist einfach schön, die leuchtenden Augen der Kinder zu sehen! Da nimmt man gerne die ganze Arbeit in Kauf!”, sind sich die Jöbstls einig. Auch für die paar Wenigen, die den Schmuck übertrieben finden, hat Ingrid eine Lösung: “Die brauchen ja nicht vorbeizukommen!”

Noch bis 16. April könnt ihr staunen!

Noch bis 16. April könnt ihr das Haus der Jöbstls in Wölling übrigens noch bestaunen. Dann ist erstmal Pause bis zum 1. November – da wird nämlich mit der noch aufwändigeren Winterdeko gestartet! “Da brauchen wir vier Wochen, aber ich freue mich schon”, meint Ingrid abschließend.