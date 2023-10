Malala im Museum Zusammen­kunft für Frauen mit Flucht- und Migrations­erfahrung Johanneum - Mit dem Projekt „Malala im Museum“ findet eine langjährige Kooperation des Universalmuseums Joanneum mit der Caritas der Diözese Graz-Seckau einen vorläufigen Höhepunkt. Es bringt Frauen ab 16 Jahren, insbesondere mit Flucht- und Migrationserfahrungen, mit freiwilligen Patinnen zusammen. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (275 Wörter) © Universalmuseum Joanneum

In gemeinsamen Unternehmungen wie Museumsbesuchen gelingt es, neue soziale Kontakte zu knüpfen, Sprachbarrieren abzubauen und durch regelmäßige Kontakte Isolation zu verhindern. Ein weiteres Augenmerk liegt bei „Malala im Museum“ darauf, durch Sensibilisierung beider Seiten auf niederschwellige Weise auch Gewalt an Frauen vorzubeugen.

Kunstwerke und Objekte

Der Besuch in den 19 Museen des Joanneums kann in den Patenschaften auf vielfältige Weise bereichernd wirken. Hier findet sich ein barrierefreier und geschützter Raum, in dem attraktive Ausstellungen Gesprächsimpulse für die Patinnen und betreuten Frauen liefern. Dazu können die Patinnen in Workshops Wege kennenlernen, wie man ohne fachspezifisches Vorwissen Kunstwerke und Objekte zum Sprechen bringt.

“Wir-Gefühl” stärken

Das Projekt „Malala im Museum – Patenschaft von Frau zu Frau“ zielt darauf ab, durch Vermittlung von Patenschaften im Großraum Graz zwischen Frauen aus der Mehrheitsgesellschaft und Frauen mit Migrations- und Fluchthintergrund vielfältige Kompetenzen, Selbstbestimmung und Partizipation am gesellschaftlichen Leben zu fördern und das „Wir-Gefühl“ zu stärken. Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, geschlechtsspezifischer Gewalt und patriarchalen Strukturen umfassend entgegenzuwirken.

Malala im Museum

Das Projekt „Malala im Museum – Patenschaften von Frau zu Frau“ läuft von 1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2024 und wird durch das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium für Inneres und den Österreichischen Integrationsfonds mit Mitteln aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union gefördert. Das Universalmuseum Joanneum ist dabei mit dem Fachbereich Inklusion exklusiver Projektpartner der Caritas der Diözese Graz-Seckau.