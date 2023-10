Gemeinsam mit Energie Agentur Steiermark Toll: Steirischer Straßen­erhaltungs­dienst wird noch klima­freundlicher Steiermark - Der steirische Straßenerhaltungsdienst (STED) betreut mit seinen rund 1.100 Mitarbeitern nicht nur rund 5.000 Kilometer steirische Landesstraßen mit in etwa 10.000 Bauwerken, sondern auch 47 Bauhöfe bzw. Stützpunkte und einen Fuhrpark mit über 600 Fahrzeugen und Gerätschaften. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (276 Wörter) © Land Steiermark/Resch

Schon bisher gab es innerhalb des steirische Straßenerhaltungsdienst große Bestrebungen für mehr Nachhaltigkeit. So wird beispielsweise die gerade in Bau befindliche neue Zentralwerkstätte in Feldbach mit klimafreundlichen Maßnahmen ausgestattet.

2,5 Millionen Euro investiert

„In den vergangenen zwei Jahren wurden zudem elf E-Autos angekauft und 57 neue E-Ladestationen errichtet. Außerdem konnten wir die Heizung an 35 Standorten umbauen und so den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen vorantreiben”, informiert Verkehrsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang über die bisherigen Maßnahmen. Mit Unterstützung des Klimafonds wurden so insgesamt bereits rund 2,5 Millionen Euro in umweltfreundliche und energieeffiziente Maßnahmen investiert.

Noch klimafreundlicher

Gemeinsam mit der Energie Agentur Steiermark soll der steirische Straßenerhaltungsdienst nun noch klimafreundlicher werden. Basierend auf dem bewährten „e5″-Programm für Städte und Gemeinden werden die Programminhalte auf den steirische Straßenerhaltungsdienst transformiert. Dabei wird Bedacht darauf genommen, welche Vorhaben für den steirische Straßenerhaltungsdienst sinnvoll und praktikabel sind.

Weitere Schwerpunkte

„Die Schwerpunkte im Jahr 2023 sind der Ausbau der PV-Anlagen mit Energiespeichern in den Straßenmeistereien, der weitere Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, der kontinuierliche Ausbau der E-Mobilität und der E-Ladestationen, die Errichtung von Wildblumenwiesen auf Restflächen entlang der Landesstraßen und im Zusammenhang mit dem Umbau der Zentralwerkstätte Feldbach unter anderem die Errichtung von Gründächern, Brauchwasserzisternen und der Einführung der Betonkernaktivierung als Heizsystem. Ziel ist es in den nächsten Jahren noch weitere rund 100 E-Ladestationen zu installieren. In der internen Organisation wurden letztes Jahr in allen Regionen und Straßenmeistereien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Energiebeauftragten ausgebildet. Sie fungieren als Ansprechpersonen für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort”, informiert der Chef des Straßenerhaltungsdienstes Franz Zenz.