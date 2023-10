Zwischenstation auf der Reise Squash-Ass Jacqueline Peychär: Ihr letzter Angriff auf die Welt-Elite Graz - Für Jacqueline Peychär stehen ganz entscheidende 18 Monate bevor. In diesen will die Tirolerin den Sprung in die Squash-Welt-Elite schaffen. Die Sport Austria Finals powered by Holding Graz sind für sie dabei eine wertvolle Zwischenstation auf ihrer Reise. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (203 Wörter) © Sport Austria/GEPA Pictures

Obwohl Jacqueline Peychär schon lange in der professionellen Squash-Szene unterwegs ist, gehört sie doch irgendwie zu den Rookies. Denn den Entschluss, richtig als Profi durchzustarten, hat sie erst 2020 gefasst. „Dass ich PSA probiere, hab‘ ich kurz vor Corona entschieden. Davor hab‘ ich dauernd gedacht, dort hab‘ ich nichts verloren“, erzählt die 27-Jährige.

Im Alter von 17 Jahren

Mit dieser Entscheidung hat Peychär, die bereits 2012 im Alter von 17 Jahren an der Squash-Mannschafts-WM teilgenommen hat, einige Dinge in ihrem Umfeld verändert. Zum Beispiel ist die Tirolerin nicht mehr angestellt, sondern als selbstständige Physiotherapeutin tätig. Das gibt ihr zumindest etwas mehr Flexibilität und Spielraum,

was ihre Sport-bedingten Abwesenheiten betrifft. „Als Angestellte geht sich das mit fünf Urlaubswochen nicht aus.“

Squash-Work-Balance

Dennoch hat Peychär täglich damit zu kämpfen, dass die Squash-Work-Balance halbwegs im Einklang ist. „Es ist schon schwer. Ich bin gerne Physiotherapeutin und will gute Arbeit leisten. Gleichzeitig mach‘ ich mir viel Druck, weil ich die fehlenden Trainingszeiten irgendwie ausgleichen muss. Andere Mädels sind Profis und stehen zwei-, drei Mal pro Tag am Court. Bei mir müssen die Sessions so effektiv wie möglich sein, weil ich nicht so viel Zeit hab‘.“