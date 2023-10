"Austrian Skills" „Digital Construction“- Grazer Trio löst Tickets für die Staats­meister­schaften Graz - Der Kampf um die Startplätze bei „AustrianSkills“ ist eröffnet: Top-Jungfachkräfte aus dem Süden Österreichs ritterten aktuell um die Tickets im Beruf „Digital Construction. Die Grazer Oliver Rust und Lorenz Zechner sowie Magdalena Rath aus Bad Blumau sicherten sich die Teilnahme für die im Herbst stattfindenden Staatsmeisterschaften der Berufe. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (212 Wörter) © PORR/Harry Schiffer

In 48 Berufen – vom Anlagenelektriker bis zum Zimmerer – kämpfen rund 450 rot-weiß-rote Jungfachkräfte im Herbst dieses Jahres um den österreichischen Staatsmeistertitel. Qualifikation und Vorauswahl für die sogenannten „AustrianSkills“ finden aktuell statt: Die Profis aus dem Beruf „Digital Construction“ haben dieser Tage den Kampf um die begehrten Startplätze eröffnet. Talente aus der Steiermark, Kärnten und dem Burgenland haben bei der steirischen Niederlassung des Bauunternehmens PORR in Premstätten Gebäudemodelle konstruiert, 3D-Objekte modelliert und digitale Bauwerksinformationen analysiert.

Regionalweit die Besten

Als Beste der regionale Vorentscheidung sind dabei die Grazer Schüler Oliver Rust und Lorenz Zechner (beide von der HTBLVA Graz-Ortweinschule) sowie Magdalena Rath (beschäftigt bei Pilz und Partner Ziviltechniker in Graz) aus Bad Blumau hervorgegangen. Das Trio sichert sich damit einen Startplatz für „AustrianSkills“ (vom 4. bis 7. Oktober in Wels bzw. vom 23. bis 26. November in Salzburg).

transparenter, kosteneffizienter und nachhaltiger

Skills Austria-Expertin Larissa Schneiderbauer, selbst Bauingenieurin: „Fachkräfte im Beruf ‚Digital Construction‘ tragen durch den Einsatz von digitalen Technologien dazu bei, Bauprojekte transparenter, kosteneffizienter und nachhaltiger zu gestalten. Dazu werden etwa virtuelle Modelle von Gebäuden erstellt und relevante Infos wie Material, Termine und Kosten integriert. Richtig eingesetzt, können diese digitalen Modelle die Planung, den Bau, aber auch den Betrieb von Gebäuden wesentlich verbessern.“