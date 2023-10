Schneefallgrenze sinkt Ostern bringt Neuschnee nach Kärnten Kärnten - Das Osterwochenende bringt Neuschnee nach Kärnten. Die Schneefallgrenze liegt im Osten bei 800 Meter, in Oberkärnten bei 1200 Metern Höhe. Auch morgen soll sie bei 1000 Meter Höhe liegen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (104 Wörter) © Georg Bachhiesl

Der Karsamstag bringt Schnee mit sich! Auf der Pack und in Preitenegg ist es bereits weiß! Die Schneefallgrenze liegt heute im Osten bei 800 Meter, in Oberkärnten bei 1200 Meter Höhe. Die Temperatur erreicht maximal 6 bis 11 Grad.

Morgen wird es freundlicher

“Der Ostersonntag schaut etwa westlich von Villach schon recht freundlich aus. Die Wolken lockern langsam auf und es zeigt sich die Sonne. Am Vormittag regnet es kaum, am Nachmittag steigt die Schauerneigung nochmals an. Die Schneefallgrenze steigt auf 1000 Meter Höhe”, heißt es von den Wetterexperten der GeoSphere Austria. Mit Ostwind soll es morgen meist kühl sein, mit maximal 6 bis 12 Grad.