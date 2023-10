Die Tage werden wärmer Gartensaison beginnt: Das sind heuer die beliebtesten Pflanzen Steiermark - Ob großzügiges Gartenparadies oder Urban Jungle auf der Terrasse beziehungsweise dem Balkon – wenn die Temperaturen langsam, aber sicher zweistellige Werte erreichen, haben Outdoor-Pflanzen Hochsaison. In den vergangenen Jahren haben die grünen Schätze einen regelrechten Boom erlebt. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (129 Wörter) SYMBOLFOTO © oreanto/stock.adobe.com

Das zeigt auch ein Blick auf die Plattformdaten von willhaben: Und so befand sich der Begriff „Pflanzen“ im vergangenen Jahr 2022 unter den Top 100-Suchbegriffen auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz. Denn viele der aktuell rund 4,5 Millionen willhaben-UserInnen wissen: Wer Pflanzen aus zweiter Hand erwirbt, agiert nicht nur nachhaltig, sondern hat auch die Chance, außergewöhnliche Raritäten zu erstehen und dabei bares Geld zu sparen.

Mehr als 45.000 Anzeigen

Aktuell sind in der willhaben-Kategorie „Pflanzen / Bäume / Blumen“ mehr als 45.000 Anzeigen online – und so findet sich für jede Vorliebe, jede Art der Outdoor-Fläche und jeden grünen Daumen garantiert das passende Gewächs. Welche Pflanzen aufs Österreichs Balkonen, Terrassen sowie in heimischen Gärten heuer voraussichtlich besonders häufig zu bewundern sein werden, zeigt ein aktueller willhaben-Check.

Die Top 10-Balkon- und Terrassenpflanzen 1. Oleander

2. Palme

3. Zitronenbaum

4. Orangenbaum

5. Olivenbaum

6. Engelstrompete

7. Schmucklilie

8. Bambus

9. Bougainvillea

10. Canna indisches Blumenrohr

Die Top 10-Gartenpflanzen 1. Kirschlorbeer

2. Olivenbaum

3. Thujen

4. Nussbaum

5. Hortensien

6. Eibe

7. Apfelbaum

8. Lorbeer

9. Liguster

10. Flieder

Die Top 10-Sträucher und Kräuter 1. Himbeere

2. Rosmarin

3. Chili

4. Lavendel

5. Topinambur

6. Indianerbanane

7. Paprika

8. Erdbeere

9. Brombeere

10. Ribisel