Polizei vor Ort Auto stürzt in Bachbett: "Wollte nur kurz Osterjause abholen" Faak am See - Ein Kärntner wollte heute eigentlich nur kurz die Osterjause holen - dass seine Fahrt im Bachbett endet, hätte er wohl nicht gedacht. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (71 Wörter) © KK/Leser

Ein Kärntner wollte heute in Faak am See eigentlich nur kurz seine Osterjause abholen. “Er hat vergessen, die Handbremse anzuziehen und das Auto rollte rund 10 Meter alleine, bis es in den Bach stürzte”, berichtet ein Augenzeuge. Die Polizei und ein Abschleppunternehmen wurden gerufen. “Zum Glück wurde niemand verletzt und es sollen auch keine Schadstoffe ausgetreten sein”, erzählt der Leser vor Ort. Wir hoffen, die Osterjause schmeckt wenigstens!