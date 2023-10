US-Konzern plant Expansion Konkurrent für Billa & Co? Neuer Super­markt soll von 7 bis 23 Uhr geöffnet haben Kärnten/Österreich - Ein Supermarkt, der von sieben Uhr morgens bis elf Uhr abends offen hat, ist in Österreich noch keine Norm. Das könnte sich aber bald ändern. Der US-Konzern 7-Eleven plant nämlich eine Expansion nach Österreich. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) © pexels

Billa, Spar und Co. könnten bald Konkurrenz bekommen: Der US-Konzern “7 Eleven” plant nämlich eine Expansion nach Österreich. In den Staaten bietet das Geschäft Lebensmittel, Zeitschriften, Tabakwaren und Getränke an. Zusätzlich gibt es eine Auswahl an Fast Food wie zum Beispiel Burgern, Sandwiches, Hot Dogs und Pizzen. Zur Konkurrenz könnte die Kette aufgrund ihrer Öffnungszeiten werden: Von sieben Uhr morgens bis elf Uhr abends sollen die Shops geöffnet haben – daher auch der Name “7 Eleven”.

Konzern will Europa erobern

Medienberichten zufolge, will die Kette nun nach Österreich und Deutschland kommen. Aktuell gibt es rund 83.000 Filialen weltweit. Alleine 60.000 befinden sich in Ostasien, 14.000 in Nordamerika. In Europa haben sie bisher nur Dänemark, Schweden und Norwegen erobert. Wann genau die Expansion losgeht und wie viele Supermärkte in Österreich entstehen, ist noch unklar. Im Moment ist das Unternehmen noch auf der Suche nach Franchise-Nehmern. Neben den deutschsprachigen Ländern sollen auch Märkte in Frankreich, Italien, Spanien, Irland, Polen, die Schweiz sowie in der Türkei und Großbritannien entstehen.