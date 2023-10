Kabarettist aus Villach Witze über seine Behinderung? Dieser Kärntner nimmt kein Blatt vor den Mund Kärnten - Voller tiefschwarzem Zynismus - das ist David Stockenreitner wie er leibt und lebt. Der Entertainer ist für viele der Inbegriff von Humor. Geboren in Villach und von Beruf Comedian, scherzt er über sich und seine Behinderung. Bald kommt David für zwei Auftritte nach Kärnten. Ein paar Fragen haben uns natürlich auf der Zunge gebrannt, David hat sie uns beantwortet. von Nina Fábián 4 Minuten Lesezeit (558 Wörter) Interview © Stefan Joham Photography

Ausnahmetalent David Stockenreitner ist in der Comedy-Szene des deutschsprachigen Raumes schon längst eine Legende. Laut ihm wurde er nicht ganz “al dente” geboren – im Volksmund auch “behindert” genannt. Dafür geht/fährt er aber mit einer außergewöhnlichen Portion Humor durchs Leben – und die Leute lieben ihn! Wir haben mit David ein paar Worte über sein Leben als Comedian wechseln dürfen: Seine Antworten waren präzise und trocken – selbst beim Interview konnte sich die Interviewerin den ein oder anderen Lacher nicht verkneifen. Wer sich selbst überzeugen möchte, kann das schon am 14. April oder 28. April beim Kabarett EL DISABOLO in Klagenfurt und/oder Villach tun.

5 Minuten: Wenn jemand keine Ahnung hat, dass du ein Comedian bist und du Witze über deine Behinderung reißt, wie reagieren die Leute dann?

David: Das ist sehr unterschiedlich. Oft trauen sich die Leute auch nicht zu lachen, wenn ich auf der Bühne stehe, ich denke sie haben Angst sich vor anderen zu blamieren. Wenn die Leute sich so verhalten sage ich dann oft „ich habe die Behinderung und nicht ihr, eine Behinderung ist nicht ansteckend“. Im Alltag ist es komischerweise lockerer. Aber: Hinter der Bühne oder nach der Show gehen die Leute dann manchmal zu weit… reißen dann oft Witze über meine Behinderung – das finde ich dann auch nicht immer so witzig, ich sage den Leuten aber nicht dass es mich nervt.

5 Minuten: Der Ausdruck in der Jugendsprache „ma behindert“ oder „bist du behindert“ wird ja oft unüberlegt verwendet. Ist demjenigen das dann peinlich, wenn ihm oder ihr der Ausdruck neben dir herausrutscht?



David: In Villach wird dieser Ausdruck öfter verwendet als in Wien. Manchen ist es aber dann schon peinlich, die die ich kenne, benutzten den Ausdruck aber eigentlich nicht.

5 Minuten: Bist du nervös vor deinen Auftritten? Geht diese Nervosität mit der Routine weg?

David: Immer. Weg geht sie nicht aber die Art der Nervosität verändert sich. Es hat angefangen mit „verdammt das wird nicht funktionieren“ – aber jetzt ist es eine angespannte Vorfreude.

5 Minuten: Sprichst du schon wienerisch?

David: Ab und zu vielleicht, aber „leiwand“ und „ur“ sag ich eigentlich nicht.

5 Minuten: Fährst du mit den Öffis? Ist Wien barrierefrei beziehungsweise behindertenfreundlich?

David: Naja, was die Barrierefreiheit angeht, ist Wien auf jeden Fall besser als andere Großstädte, zum Beispiel in Paris kannst du als Rollstuhlfahrer „scheißen gehen“.

5 Minuten: Was macht ein Comedian so in seiner Freizeit?

David: Ich bin sehr gerne daheim, ich fahre viel mit dem Zug zu Auftritten, ich pendele zwischen Österreich und Deutschland. Mein Alltag sonst ist relativ langweilig, ich habe keine Hobbies.

5 Minuten: Wie bereitest du deine Bühnenshows vor?

David: Das ist unterschiedlich, oft fällt mir etwas in Gesprächen mit Leuten ein. Oft gehe ich auch auf eine sogenannte „Open Stage“ und probiere aus wie die Witze beim Publikum ankommen, ich zeichne das dann mit dem Handy auf, so bastle ich dann meine Bühnenshow zusammen.

5 Minuten: Wie sieht es mit den Frauen aus? Bekommst du als Comedy-Star viele Angebote?

David: Krieg ich schon, ich tu aber nichts. Ich bin seit drei Jahren in einer glücklichen Beziehung.

5 Minuten: Kannst du schon von deinen Shows leben?

David: Ja ich kann schon davon leben, es könnte mehr sein, aber die Zukunft schaut gut aus.