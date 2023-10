Ärgerlich

Nach Ladenschluss: Supermarkt bestrafte Park­überschreitung mit 85 Euro

Radenthein - Viele Marco Schwarz Fans versammelten sich am 1. April in Radenthein. Parkmöglichkeiten waren rar, einige nutzten die Parkplätze der umliegenden Supermärkte. Ein Lebensmittelkonzern verteilte an diesem Tag saftige Strafen wegen Parküberschreitungen.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (110 Wörter)