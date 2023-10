Mann verletzt Aus drei Metern: 52-jähriger Landwirt stürzte von Dach Malta - Am heutigen Samstag stürzte ein Landwirt (52) aus drei Metern Höhe von einem Dach. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde in Krankenhaus geflogen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (78 Wörter) SYMBOLFOTO © KK

Heute gegen 11 Uhr war 52-jähriger Landwirt auf seinem Anwesen in Malta bei einem Flachdachzubau in einer Höhe von circa drei Metern mit Arbeiten beschäftigt. Dabei dürfte laut ersten Ermittlungsergebnissen die aufgestellte Aluleiter weggerutscht und der Mann auf den darunterliegenden Betonboden gestürzt sein. Der Mann zog sich beim Sturz Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach der Erstversorgung durch Rettungssanitäter, First Responder und das Team des Rettungshubschraubers RK1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.