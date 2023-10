Nur Mut! Wer traut sich? Der Kärntner Fallschirm­springerclub sucht Nachwuchs Kärnten - Von 6.000 Metern Höhe springen? "Alles ist möglich", sagt Benjamin Steiner vom Kärntner Fallschirmspringerclub. Der erste Fallschirmspringerverein Kärntens besteht bereits seit 1964. Für alle die sich fürs Fallschirmspringen interessieren: Die Jahresveranstaltung findet heuer vom 16. bis 17. September am Flugplatz in Nötsch statt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (162 Wörter) © Benjamin Steiner/ KFSC

Der Kärntner Fallschirmspringerclub ist wohl einzigartig in Kärnten – Seit dem Gründungsjahr 1964 zählt er aktuell 27 Mitglieder und ist in Klagenfurt beheimatet. Alle Vereinsmitglieder schätzen die Lage rund um den Wörthersee, wo Tandem- und Solofallschirmsprünge aus über 3.000 Metern gewagt werden. Das primäre Ziel des Vereins ist es jedoch die Förderung und Ausbildung junger Nachwuchsspringer anzustreben. “Aus diesem Grund werden wir auch heuer wieder einen Infoabend in Bezug auf die Ausbildung machen. Unsere größte Jahresveranstaltung findet wieder vom 16. bis 17. September am Flugplatz in Nötsch statt. Mit dabei ist die “Pink Skyvan SC7″ – in diesem großen Absetzflugzeug haben im Schnitt 20 Fallschirmspringer platz”, erzählt Benjamin Steiner vom KFSC. Zudem besteht auch die Möglichkeit, an diesen zwei Tagen aus über 6.000 anstatt der üblichen 4.000 Metern zu springen. Interessenten können sich für diese Termine telefonisch unter +43 650 50 55 434 oder via Mail anmelden.