Gutes Team! Feuerwehr Wölfnitz lädt zur Maibaumfeier ein Wölfnitz - Wahnsinn: Mit 4.537 freiwilligen und unentgeltlichen Stunden ist die Feuerwehr Wölfnitz die perfekt funktionierende Kameradschaft. Am 30. April ab 14 Uhr findet die traditionelle Maibaumfeier statt.

Im vergangenen Jahr wurden wir zu 35 Einsätzen alarmiert, so Komandant Oberbrandinspektor Alexander Schabernig und bedankt sich bei den Kameradinnen und Kameraden für ihre Leistungen im vergangen Jahr. Mit 4.537 freiwilligen und unentgeltlichen Stunden betont Kommdant Stellvertreter Brandinspektor René Donner die perfekt funktionierende Kameradschaft. Mit der „Maibaumfeier“, dem traditionellen „Tag der offenen Türe“ und mit dem „Feuerwehrball“ tragen die Florianis zu einer lebhaften Dorfgemeinschaft in Wölfnitz bei. Mit zwei Rüsthäusern (Grossbuch und Wölfnitz), drei Fahrzeugen und mehr als 54 aktiven Kameraden wird im Norden von Klagenfurt ein circa 33 Quadratkilometer großes Einsatzgebiet abgedeckt. “Vorab dürfen wir schon zu unserer Maibaumfeier am 30. April ab 14 Uhr, auf den Spielplatz in Wölfnitz herzlich einladen”, verkündet die FF Wölfnitz.