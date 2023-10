Leidenschaftliche Gastronomin Große Trauer: Geschäfts­führerin von beliebter Bäckerei verstorben Kärnten - Die bekannte Feldkirchnerin Christina Ostermayer-Petrich verstarb am 31. März nach langer Krankheit. Zuletzt führte sie die beliebte Bäckerei Felzl. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels

Christina Ostermayer-Petrich wurde die Leidenschaft für die Gastronomie förmlich in die Wiege gelegt. Die Geschäftsführerin von der Bäckerei Felzl ist als Wirtshaus-Tochter in Feldkirchen aufgewachsen. Bevor sie die Geschäftsführung übernahm, führte sie eine erfolgreiche Kariere bei “Do&Co“. Nun gibt es traurige Gewissheit: Christina Ostermayer-Petrich ist am 31. März nach langer Krankheit im Alter von 58 Jahren verstorben.

Keine schwarze Kleidung bei Verabschiedung

Die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung besteht am Samstag, 15. April 2023, von 9 bis 12 Uhr, in der Aufbahrungshalle Feldkirchen. Anschließend findet die Trauerfeier und die Beisetzung um12.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Feldkirchen statt. “Unsere geliebte Christina hat ihre Augen für immer geschlossen. Sie war voller Dank für ihr an Erlebnissen reiches, erfülltes und farbenfrohes Leben. Aus diesem Grund war es Christinas ausdrücklicher Wunsch, dass bei ihrer Verabschiedung nicht Schwarz getragen wird”, ist am Partezettel zu lesen.