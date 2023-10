Kooperationsklub Zell am See Alps Hockey League: "Neue Herausforderung" für Graz99ers Spieler Graz - Die Moser Medical Graz99ers und Mario Altmann gehen bekanntlich ab sofort getrennte Wege. Der Verteidiger wechselt zu Kooperationsklub Zell am See. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (99 Wörter) © pexels/Tony Schnagl

Mario Altmann hat sich dazu entschlossen, in der kommenden Saison eine Liga darunter, sprich in der Alps Hockey League aufzulaufen. Der 36-Jährige spielte in den letzten drei Jahren bei den 99ers und trug in der abgelaufenen Saison auch das “C” auf der Brust. Der Sportler wird nun zu Kooperationsklub Zell am See wechseln und wer weiß, vielleicht sieht man Altmann ja doch noch einmal im Bunker. In einem Statement meinte Altmann, dass das Angebot von Zell am See für den Spieler sehr attraktiv ist und er den Schritt in die Alps Hockey League als neue Aufgabe sieht.