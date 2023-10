Kurz vor 15 Uhr Kurzes Hagelunwetter am Ostersonntag sorgt für Ver­wunderung Maria Rojach - Ein kurzes Hagelunwetter überrascht viele Leser in Maria Rojach. "Nach zwei Minuten schien wieder die Sonne", erzählt eine Leserin. Doch die Wetterexperten können beruhigen, Unwetterwarnung ist derzeit keine in Sicht. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) Mit Video © Renate T.

Der April macht, was er will – auch am Ostersonntag schreckt er nicht zurück. Eher unerwartet kam daher das Hagelunwetter in der Ortschaft Maria Rojach am Sonntagnachmittag. Von einem Moment auf den anderen fielen kleine Hagelkörner vom Himmel und haben die Straßen und Dächer “weiß” gefärbt. “Der Hagel hat zwei Minuten gedauert, danach war wieder Sonnenschein”, berichtet eine Leserin. Es handelte sich um einen Einzelfall, Unwetterwarnung gibt es derzeit keine.