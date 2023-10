Das alles hat das Schauspielhaus Graz im Mai zu bieten

Der Tod ist die wohl größte Unbekannte des menschlichen Lebens. Obwohl wir wissen, dass wir alle einmal sterben müssen, verdrängen wir diesen Gedanken oft lieber. Während wir uns mit dem Leben bestmöglich vom Tod ablenken, werden wir oft von seinem Auftreten überrascht. Plötzliche Todesfälle, aber auch alltägliche Abschiede lassen uns spüren, dass nichts für immer ist. Und wenn doch? Was würde sich ändern, wenn wir unsterblich wären? Wäre das Leben ohne den Tod überhaupt noch lebenswert?

Mit Bürger*innen der Stadt, die unterschiedliche Expertisen zum Thema mitbringen, werden Geschichten vom Leben und Sterben gesammelt und fließen in eine Inszenierung ein, die die Grenzen zwischen Tod und Leben sprengt. Der Tod und seine Freunde, wie in „Death and All His Friends“ von der Band Coldplay besungen, tauchen plötzlich an unvermuteten Orten auf und finden ihren Weg auf die Theaterbühne.

Regie Anja M. Wohlfahrt Bühne & Kostüme Katia Bottegal, Kathrin Eingang Musik Patrick Dunst, Grilli Pollheimer Dramaturgie Hannah Mey

Mit Charlotte Eissner-Eissenstein, Renate Formanek, Otto Just, Andrea Kalloch, Hermann Leiner, Brigitte Pivoda, Albin Sampel

PREMIERE am 5. Mai, 20 Uhr, HAUS ZWEI