GrazFratz Toll: Hier konnten sich steirische Kinder richtig austoben

Unter dem Motto „La Rue du jeu“ (Die Straße des Spiels oder auch kurz Spielstraße) haben Kinder und Jugendliche in der letzten Woche in verschiedenen Workshops in Kapfenberg gearbeitet und gespielt. So haben die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen in Fratz Graz-Workshops ihre Stadt der Träume gebaut, sich wie ein Ninja Warrior mit dem Seil durch die Luft geschwungen, in der Holzwerkstatt verrückte und außergewöhnliche Straßenspiele entwickelt, Streetdance-Moves ausprobiert, mit der Drummachine Straßenmusik gemacht und die Straße mit Schablonen und Farbe dekoriert. Als Extra gab es heuer vor Beginn der Workshops für alle Besucher aber auch für Eltern und Großeltern „Ooohm am Morgen – Yoga für alle“.