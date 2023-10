Montag! Der Ostermontag wird wieder sonnig und mild Kärnten - Am Ostermontag ist nach Frühnebel und leichtem Frost, Sonnenschein und mildes Wetter zu erwarten. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) © Rosie Orasch

Am Montag setzt sich überall Sonnenschein durch, die Temperatur steigt an. Lokale Nebelfelder lösen sich am frühen Vormittag in ganz Kärnten auf. “In Unterkärnten machen sich ab Mittag ein paar harmlose Wolken bemerkbar. Nach leichtem Frost in der Früh steigt die Temperatur mit der Sonne kräftig”, so die Wetterexperten von Geosphere Austria. Die Temperaturen erreichen 13 bis 16 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.