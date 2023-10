„Holen wir uns unser Österreich zurück!“-Tour Freiheitlicher Bundes­präsidenten­kandidat kommt nach Klagenfurt Klagenfurt - Im Zuge seiner „Holen wir uns unser Österreich zurück!“-Tour kommt der freiheitliche Bundespräsidentenkandidat Walter Rosenkranz am Donnerstag, dem 22. September 2022, nach Klagenfurt. Mit dabei ist auch FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (164 Wörter) Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz am Villacher Kirchtag. © Facebook: FPÖ

Am kommenden Donnerstag, dem 22. September 2022, lädt die FPÖ zur Wahlkundgebung ins Konzerthaus Klagenfurt. Dort besteht die Möglichkeit, Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz, Bundesparteiobmann Herbert Kickl und Landesparteiobmann Erwin Angerer kennenzulernen.

Tour durch ganz Österreich

Rosenkranz ist im Zuge seiner „Holen wir uns unser Österreich zurück!“-Tour in ganz Österreich unterwegs und war unter anderem schon am Villacher Kirchtag – wir haben berichtet. „Der Bundespräsident wird direkt vom Volk gewählt. Das Gespräch mit den Menschen ist daher enorm wichtig, um ihre Wünsche, Sorgen und Ängste zu kennen. Nur so ist es möglich, das politische Handeln auf die Bedürfnisse der Österreicherinnen und Österreicher abzustimmen. Ich freue mich auf die vielen Gespräche in dieser und den nächsten Wochen. Gemeinsam können wir es schaffen, dem Kandidaten des politischen Systems entgegenzutreten und einen Richtungswechsel in Österreich herbeizuführen“, so Rosenkranz.