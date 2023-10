Zeugenaufruf Unfall mit Fahrer­flucht: "Niemand kam auf die Idee, meiner Tochter zu helfen" Fürnitz bei Villach - Kurvenschneiden kann ein böses Ende nehmen: Diese Erfahrung musste auch eine 17-jährige Kärntnerin machen. Die junge Frau wurde in der Industriestraße in Fürnitz von einem hellblauen VW geschnitten und krachte gegen eine Betonleiteinrichtung. Im Anschluss beging der Unfalllenker Fahrerflucht. Nun ist man auf der Suche nach Zeugen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (170 Wörter) Leserstory © privat Artikel zum Thema Verkehrs­unfall in Fürnitz forderte einen Ver­letzten

Seit drei Monaten hat Sandras* 17-jährige Tochter den Führerschein. Doch nichts konnte sie auf jenen Moment vorbereiten, der sie und ihre Freunde am Donnerstagabend, den 6. April 2023, in der Industriestraße in Fürnitz erwartete. “Meine Kleine wollte gerade um eine scharfe Kurve biegen, als sie von einem hellblauen VW geschnitten wurde”, berichtet die Mutter im Gespräch mit 5 Minuten. Um eine Kollision zu vermeiden, verriss die junge Frau das Steuer, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Betonleiteinrichtung – wir haben berichtet.

Zeugen gesucht

Doch anstatt zu helfen, ist der Unfalllenker einfach weitergefahren – und ließ die 17-Jährige und ihre beiden Bekannten im Alter von 16 und 18 Jahren einfach zurück. Die Mutter ist wütend: “Meine Tochter hat eine geprellte Rippe und einen Schock; der Junge ein geprelltes Knie. Aber niemand kam auf die Idee, ihnen zu helfen. Es ist eine Frechheit!” Nun sei man auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Ihr habt etwas beobachtet? Dann meldet euch bei der Polizeiinspektion Faak am See (0591332254) oder bei uns. Wir sind jederzeit auf Facebook oder per Mail ([email protected]) erreichbar. Gerne stellen wir dann den Kontakt her.

* Name wurde von der Redaktion geändert.