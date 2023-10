"Es ist unbeschreiblich": Florian (5) macht dank Delfin-Therapie unglaubliche Fortschritte

Florian ist erst fünf Jahre alt und hat doch ein schwierigeres Leben, als sich viele vielleicht vorstellen können. Er leidet nämlich unter einer seltenen, schweren und genetisch bedingten Muskelerkrankung: Duchenne-Muskelschwund. Dazu hat seine Familie dann auch um Spenden gebeten, um mit dem Jungen nach Mexiko zu einer speziellen Delfin-Therapie fahren zu können, die ihm helfen sollte. Wir haben berichtet. Auch dank der unglaublichen Hilfe der 5-Minuten-Leser wurde ihm dieser Wunsch erfüllt. Er konnte dann im Juli tatsächlich mit den Delfinen schwimmen. Nun hat sich seine Mutter wieder bei uns gemeldet und von seinen Fortschritten berichtet. “Es ist unbeschreiblich.”

“Er verblüfft mich immer wieder”

Die Fortschritte, die ihr Sohn seit der Delfin-Therapie gemacht hat, würden sie immer wieder verblüffen. “Wir haben ja auf viel gehofft, aber was im Moment passiert, ist unglaublich. Er geht viel stabiler und steigt Stufen rauf und runter”, so die Mutter überschwänglich vor Freude. Auch kommuniziere er mittlerweile viel mehr – wenn auch hauptsächlich mit Gesten. Weiters zieht er sich nun komplett selber an – “inklusive Windel, Socken und Schuhe”, ist die Mutter stolz auf ihren Kleinen. “Und er beginnt aufs Klo zu gehen. Der Weg ist da noch weit, aber ein Anfang ist geschafft”, weiß sie.

“Florian war bis 23 Uhr beim Konzert und hat getanzt”

Auch das Konzert, das für den jungen Mann veranstaltet worden ist, sei ein riesen Erfolg gewesen. Florian selbst war mehr als begeistert von der ganzen Musik. “Er war fast bis 23 Uhr dort und hat mit getanzt”, erinnert sich seine Mutter. Der positive Nebeneffekt: “Mit dem Erlös können wir für 2022 und 2023 die Reise- und Aufenthaltskosten für seine bewegte Logopädie im Allgäu finanzieren.” Danke an euch, unsere Leser, und auch an alle anderen Villacher und fleißigen Spender und die Bands, die das möglich gemacht haben.

Was ist Duchenne-Muskeldystrophie? Duchenne-Muskeldystrophie oder DMD ist eine der häufigsten muskulären Erbkrankheiten. Duchenne-Muskeldystrophie beginnt im Kleinkindalter und schreitet rasch voran.

Bei betroffenen kommt zum Muskelschwund, was ihre motorischen Fähigkeiten drastisch verringert, und letztendlich zum Tod durch Herzversagen führt.